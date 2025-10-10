Mo: Ricciardi (Pd), 'spinta piazze importante, ora governo riconosca Palestina'

10 ottobre 2025 a

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Le piazze, che ricordo non sono state solo quelle di Bologna, Roma, Milano, Napoli, ma sono state anche quelle di Madrid, Sidney, Londra, New York non possono essere sminuite o ridicolizzate come provano a fare dalle parti della maggioranza. L'accordo è anche il frutto dello sgomento dell'opinione pubblica mondiale, a partire da larga parte dei repubblicani americani, inorridita di fronte ai crimini compiuti dal governo di estrema destra israeliano a Gaza. Qui non si tratta di essere di destra o di sinistra ma di avere un briciolo di umanità. Dispiace che il governo, non solo non dia legittimità e dignità a questi milioni di cittadini, ma che anzi li criminalizzi". Così Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo Pd, intervenendo a RaiNews24.

"Purtroppo, resterà indelebile la macchia dell'estrema timidezza, prima nel condannare e poi nell'agire, del nostro esecutivo. Una mancata presa di distanza che ha messo in difficoltà Meloni e che ha costretto il governo a trovare un nemico da gettare in pasto all'opinione pubblica. Noi siamo i primi a essere felici della tregua a Gaza e ci auguriamo che da questo spiraglio possa nascere una pace duratura fondata inevitabilmente sulla soluzione due popoli e due stati. Ecco, invece di criminalizzare le piazze, Meloni riconosca finalmente lo stato di Palestina", conclude.