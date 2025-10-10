Mo: Gasparri, 'Trump ha sbloccato situazione, ora speriamo democrazia in Palestina'

10 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Io non sono un entusiasta di Trump, che andrà giudicato nell'arco del tempo. Ora vediamo se funzionerà questo accordo. Ricordo gli accordi di Camp David, gli accordi di Abramo. Mi auguro che il piano funzioni. Nel Medio Oriente è dai tempi della fuga dall'Egitto di Mosè che la questione mi pare si presenti problematica. Trump nella sua bizzarria è stato determinato ed ha sbloccato la situazione. Questo non lo può negare nessuno. Poi vediamo che succederà tra un anno, tra cinque anni, tra dieci anni, in Medio Oriente". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, a L'Aria che Tira su La7.

"Dio volesse che ci fossero due popoli e due democrazie, non solo due stati. In Israele, in 77 anni, hanno fatto elezioni, cambiato governi. La differenza è che, durante tutta questa tragedia, gli israeliani dissenzienti potevano protestare davanti casa di Netanyahu: una vera prova di democrazia, perché se uno volesse protestare contro quelli di Hamas in quale cunicolo dovrebbe andare? Auguro quindi alla Palestina un futuro di democrazia", conclude.