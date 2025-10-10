Mo: Fratoianni, 'indecente linciaggio mediatico di Albanese'

10 ottobre 2025 a

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Quel che si sta scatenando intorno a Francesca Albanese, dal punto di vista politico e mediatico, è francamente indecente. Indecente perché gli attacchi che si moltiplicano in questi giorni hanno il sapore dello sciacallaggio e della delegittimazione, il tutto condito da una buona dose di misoginia". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

"Certo è che non merita la gogna – prosegue - che sta subendo in queste ore. Soprattutto da politici e in alcuni casi giornalisti che non hanno avuto ancora oggi il coraggio di dire nemmeno una parola sulle sanzioni che la hanno colpita direttamente da parte dell'amministrazione Trump. Mi chiedo dove sono finiti tutti i patrioti a corrente alternata di casa nostra".

"Naturalmente buona parte di chi si accanisce contro Francesca non è riuscito in due anni a dire nemmeno parole chiare sul genocidio del popolo palestinese e sulle complicità di buona parte della comunità internazionale con il criminale di guerra Netanyahu a partire dal nostro Governo. A Francesca, persona libera e coraggiosa, tutta la nostra solidarietà", conclude.