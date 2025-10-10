Mo: Conte, 'milioni in piazza hanno salvato onore Italia'

10 ottobre 2025 a

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Possono fare il processo di pace, ma nei libri di storia ci sarà scritto che a Gaza si è compiuto un genocidio. Nei libri di storia ci sarà almeno un paragrafetto che dirà che dopo il genocidio, dopo la connivenza del governo italiano di Giorgia Meloni, ci sono stati tre milioni di italiani che in un fine settimana sono scesi per strada, salvando l'onore dell'Italia". Lo dice Giuseppe Conte nel comizio di chiusura della campagna elettorale in Toscana.