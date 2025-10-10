Mo: Cavo (Nm), 'non serviva alzare toni ma far lavorare diplomazia'

10 ottobre 2025 a

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "La notizia della firma dell'accordo per la pace in Medio Oriente, l'inizio del ritiro delle truppe israeliane da Gaza, il cessate il fuoco, l'attesa per la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas ormai imminente. Tutto quello che sembrava impossibile sta accadendo: una tregua primo passo per una pace duratura, quella che tutti noi vogliamo. Non serviva alzare i toni o sostenere posizioni estreme e faziose come accaduto in molte città, compresa Genova, anche da parte di alcune istituzioni". Così la deputata Ilaria Cavo, presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati e capogruppo in consiglio comunale a Genova di Noi Moderati-Orgoglio Genova.

"Era giusto tenere una posizione di responsabilità ed equilibrio, nell'interesse dei civili, degli ostaggi, di Israele e del popolo palestinese. Come ho avuto modo di dire anche nel mio intervento in Aula alla Camera, era importante credere davvero nel piano di pace statunitense e far lavorare la diplomazia, anche quella del nostro Paese. Chi ci ha creduto ha avuto ragione", conclude.