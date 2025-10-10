Dazi: Conte, 'dove sono finiti 25 mld promessi da Meloni? Serve terapia d'urto'

10 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Ho incontrato imprenditori alle prese col caro-bollette e col salasso della trattativa fallita sui dazi. Per la nostra industria è allarme rosso: 31 mesi di crollo della produzione su 34 di Governo Meloni, nonostante i 209 miliardi del Pnrr. Pensate senza …". Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

"I 25 miliardi di euro promessi lo scorso aprile dalla presidente Meloni alle imprese non si sono visti. Serve una terapia d'urto che passa per un drastico taglio delle tasse e il ripristino di transizione 4.0, eliminando inutili scartoffie e burocrazia per le imprese. I soldi possiamo prenderli da armi, extraprofitti delle banche, tasse sui giganti del web che pagano briciole. Si può fare".