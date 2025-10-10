Campania: Iv, Teresa Rea capolista Casa Riformista a regionali

10 ottobre 2025 a

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - “Teresa Rea, infermiera, professore associato all'Università degli Studi di Napoli Federico II e dottore di ricerca in economia e management delle aziende e delle organizzazioni sanitarie, sarà candidata capolista al Consiglio regionale della Campania nella lista Casa Riformista”. Lo annunciano Davide Faraone, vice-presidente di Italia Viva, e Armando Cesare, coordinatore campano di Iv.

“Con la candidatura di Teresa Rea – dichiarano Faraone e Cesaro – Casa Riformista si arricchisce di una figura di grande valore, che unisce competenze scientifiche, esperienza sul campo e impegno civile, rafforzando la nostra proposta riformista per la Campania”. Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche e componente del Comitato centrale FNOPI, Teresa Rea ha maturato esperienza professionale a Napoli e Roma in Rianimazione, Trauma Center e sanità pubblica. È fondatrice e presidente del primo centro di ricerca infermieristica del Sud Italia.