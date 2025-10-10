Ucraina: Putin, 'potremmo ancora fare molto per la pace grazie ai colloqui in Alaska'**

10 ottobre 2025 a

Mosca, 10 ott. (Adnkronos) - Russia e Stati Uniti rimangono fedeli ai loro accordi in Alaska. Durante la conferenza stampa al termine della sua visita in Tagikistan, il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che Mosca e Washington comprendono la strada da seguire per porre fine pacificamente al conflitto in Ucraina. "Forse possiamo ancora ottenere molto grazie all'accordo e alle discussioni di Anchorage", ha osservato Putin, ricordando che le parti non hanno divulgato in modo esaustivo gli argomenti sollevati al vertice in Alaska.

Il presidente russo ha aggiunto che il suo omologo americano è sincero nei suoi sforzi per risolvere la crisi in Ucraina e ha definito "esibizionismo" il discorso sul trasferimento a Kiev dei missili Tomahawk. "La nostra risposta è rafforzare il sistema di difesa aerea della Federazione Russa", ha sottolineato Putin, osservando che nel mondo è attualmente in corso una corsa agli armamenti. Ha affermato che alcuni Paesi stanno prendendo in considerazione e persino preparandosi a condurre test nucleari, e che la Russia ha informazioni al riguardo.

Il capo dello Stato ha infine menzionato la sua iniziativa di prorogare la propria adesione al nuovo trattato Start. "Questi pochi mesi saranno sufficienti per prendere una decisione sulla proroga? Credo che saranno sufficienti se ci sarà la buona volontà di estendere questi accordi", ha affermato Putin, sottolineando che il rifiuto degli Stati Uniti non sarebbe critico per la Russia, anche se una tale decisione causerebbe rammarico. "Siamo pronti a negoziare se è accettabile e vantaggioso per la parte americana. In caso contrario, no. Ma sarebbe un peccato, perché allora non rimarrebbe nulla in termini di deterrenza nel campo delle armi strategiche offensive".