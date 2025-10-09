Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Veneto: Salvini nomina Finco coordinatore campagna elettorale

default_image

  • a
  • a
  • a

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Matteo Salvini, in piena intesa con Alberto Stefani, ha nominato coordinatore e responsabile della campagna elettorale della Lega in Veneto il sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco. Con una lunga esperienza in Regione Veneto, Finco affiancherà il direttivo regionale e saprà dare un contributo prezioso alla luce dell'impegno di Stefani che è candidato di tutto il centrodestra quale presidente della Regione. Lo fa sapere la Lega.

Dai blog