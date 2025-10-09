Toscana: Dc sostiene lista 'Noi Moderati - Civici per Tomasi'

09 ottobre 2025 a

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "In vista delle prossime elezioni regionali in Toscana, la Democrazia Cristiana, rappresentata dal segretario nazionale Nino Luciani e dal rappresentante legale Carlo Leonetti, annuncia ufficialmente il proprio sostegno alla lista 'Noi Moderati – Civici per Tomasi', per la comunione di valori, di intenti e per la serietà del progetto politico guidato da Maurizio Lupi". Così in una nota congiunta i due rappresentanti della Democrazia cristiana e il deputato Alessandro Colucci insieme all'ex senatore Luca Briziarelli, rispettivamente responsabile e vice responsabile organizzazione nazionale di Noi Moderati.

"La Democrazia cristiana, in piena continuità giuridica e politica con lo storico partito fondato da Don Sturzo e Alcide De Gasperi, continua a rappresentare una radice viva nella società italiana e conferma il proprio impegno a favore di un centro politico ispirato ai valori popolari, democratici e cristiani, oggi più che mai necessari per rispondere alle sfide del presente. La scelta di sostenere 'Noi Moderati – Civici per Tomasi' nasce dalla condivisione di un percorso che affonda le sue radici nella migliore tradizione del cattolicesimo politico, oggi rappresentata in Europa dal Ppe, di cui Noi Moderati è parte integrante", sottolineano Luciani e Leonetti. "Con questa alleanza, vogliamo offrire ai cittadini toscani una proposta credibile, seria e coerente con i principi fondanti della nostra storia".

"Il sostegno della Democrazia Cristiana è per noi motivo di orgoglio e conferma la volontà di aprire la nostra proposta politica a tutte le realtà che condividono i nostri valori e intendono contribuire, con serietà e spirito di servizio, alla costruzione di un'area di centro moderna, radicata e rappresentativa. La coerenza valoriale e l'autorevolezza della Dc rappresentano un arricchimento per il nostro progetto regionale e nazionale", concludono Colucci e Briziarelli.