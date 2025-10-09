Sostenibilità, Testa (Omnisyst): "Italia ai primi posti in Europa per riciclo totale rifiuti e tasso circolarità"

09 ottobre 2025 a

Milano, 9 ott. (Adnkronos) - Sul piano della sostenibilità, l'Italia “è ben collocata sia per la quantità di riciclo totale dei rifiuti urbani e industriali, sia per il tasso di circolarità - quante delle materie che vengono utilizzate nei processi produttivi deriva da materiale riciclato -. In entrambi gli ambienti siamo ai primissimi posti in Europa”. Lo ha detto oggi Chicco Testa, presidente di Omnisyst e di Assoambiente, intervenendo al convegno “Creare valore economico sostenibile attraverso la gestione circolare dei residui industriali” presso Sda Bocconi School of Management, in collaborazione con Omnisyst.