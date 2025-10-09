Nordcorea: Kim, 'eliminare movimenti che minano autorità Partito lavoratori'

09 ottobre 2025 a

a

a

Pyongyang, 9 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha chiesto di “eliminare” i movimenti che cercano di "minare" l'autorità del Partito dei lavoratori e ha esortato a una “rigida disciplina” in occasione dell'80° anniversario della fondazione del partito. Durante una visita al museo della storia della formazione di Pyongyang, secondo l'agenzia statale Kcna, ha indicato che il partito “continuerà a consolidare un ordine rigoroso, con una grande disciplina di partito, cercando di eliminare tutti gli elementi e gli atti che minano il suo prestigio o la sua leadership”.

Kim ha esortato a “ottenere un cambiamento nell'atteggiamento degli alti funzionari del partito” e ha avvertito che esistono “pratiche diaboliche come l'ignoranza, l'incompetenza, la mancanza di responsabilità e il formalismo, oltre all'abuso di potere”. In questo senso, ha chiesto di porre fine a tutto questo. Le parole del leader arrivano poco prima che il Paese dia il via, domani, a una parata militare su larga scala per celebrare l'anniversario del governo del Partito dei lavoratori, alla quale parteciperanno alti funzionari di paesi come Cina, Russia e Vietnam.