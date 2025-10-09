Mo: Sisler (FdI), 'orgogliosi del contributo del Governo italiano alla ricostruzione'

09 ottobre 2025 a

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "L'intesa su Gaza rappresenta uno straordinario risultato diplomatico, un passo di speranza concreto, frutto di un lavoro paziente e strategico nel delicatissimo scacchiere mediorientale. Il merito principale va riconosciuto al presidente Donald Trump, la cui determinazione, capacità negoziale e impegno costante hanno contribuito a creare le condizioni per questo accordo di pace, restituendo al dialogo internazionale uno spazio che sembrava smarrito". Così in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Sandro Sisler, vicepresidente della commissione Giustizia del Senato.

"Allo stesso tempo, siamo orgogliosi che l'Italia sia oggi guidata da Giorgia Meloni, un presidente che non ha esitato a porsi come parte attiva nel processo futuro, offrendo da subito il contributo italiano alla ricostruzione e allo sviluppo di quell'area gravemente colpita. Abbiamo dimostrato con chiarezza come il connubio di rigore istituzionale e diplomazia non sia un'idea astratta, ma un metodo efficace: quando le istituzioni restano forti e credibili, è possibile ottenere risultati significativi senza abbandonarsi a iniziative velleitarie che si sono rivelate partigiane e inutili. Continueremo a sostenere ogni azione volta a consolidare la pace, a garantire sicurezza e dignità ai civili e a promuovere un futuro di stabilità e speranza", conclude.