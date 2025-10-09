Mo: Scurria (FdI), 'orgoglio per ruolo costante e silenzioso Italia'

09 ottobre 2025 a

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "L'accordo sulla base del piano Trump per la pace in Medio Oriente è la notizia che il mondo attendeva da due anni. Occorre, con onestà intellettuale, riconoscere i meriti del presidente degli Stati Uniti e di tutti gli attori coinvolti in questo processo. Tra questi, da italiano, sono orgoglioso di citare il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il cui ruolo è stato costante e silenzioso". Così in una nota il senatore Marco Scurria, vicepresidente dei senatori di Fratelli d'Italia.