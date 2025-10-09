Mo: Nevi, 'da docente Università Perugia propaganda becera contro Tajani e Governo'

09 ottobre 2025 a

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "E' davvero indecente che, nel corso di una lezione di diritto internazionale all'università di Perugia, un docente abbia deciso di proiettare un meme con una frase del ministro Tajani, estrapolata dal contesto di una trasmissione, allo scopo di criticare il ministro stesso e il governo. I ragazzi non meritano questi 'cattivi maestri' e non meritano di essere considerati oggetto di becera propaganda politica. Quell'insegnante nemmeno sa che la sua Università collabora fattivamente con il ministro Tajani anche per portare i ragazzi da Gaza a studiare a Perugia". Così Raffaele Nevi, deputato umbro e portavoce nazionale di Forza Italia.

"Spero vivamente che si scusi per quello che ha fatto e che torni ad insegnare invece che fare propaganda sfruttando la sua posizione di docente universitario. Spero anche che l'Università trovi il modo di evitare che questi fenomeni accadano di nuovo. Professori così certamente non fanno bene all'autorevolezza del nostro Ateneo", conclude.