Mo: Lupi, 'primo grande passo per pace ora basta alimentare tensioni'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "L'accordo sulla prima fase del piano americano è una grande notizia ed un primo fondamentale passo verso una pace duratura. Ora la comunità internazionale ha il dovere di sostenere questo processo e fare ogni sforzo diplomatico affinché si raggiunga un accordo definitivo che permetta agli israeliani ed ai palestinesi di vivere insieme nelle loro terre e costruire le condizioni per applicare il principio ‘due popoli due stati'. Ci auguriamo ora che anche in Italia si smetta di soffiare sul fuoco e alimentare strumentalmente le tensioni”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.