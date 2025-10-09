Mo: Locatelli, 'notizia tregua dà speranza, possa trasformarsi in accordo pace'

09 ottobre 2025 a

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "La tregua raggiunta in Medio Oriente è una notizia che dà speranza. Mi auguro che questo momento possa essere l'inizio di un percorso concreto di pace, dialogo e collaborazione tra tutti, mettendo al centro la vita, la dignità e il futuro delle persone". Lo scrive su Facebook il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

"L'auspicio è che questa tregua possa trasformarsi in un accordo di pace duraturo, capace di restituire serenità e sicurezza a chi da troppo tempo vive nel dolore del conflitto", conclude.