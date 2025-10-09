Mo: Formentini (Lega), 'grazie a Trump possiamo tornare a sperare nella pace'

09 ottobre 2025 a

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "A nome di tutta la Lega, voglio ringraziare di cuore il Presidente Trump, nel quale noi abbiamo sempre creduto. Solo grazie a lui si è tornati a parlare di pace ed è stato raggiunto un primo accordo. Sì, è una prima fase, ma noi, a differenza di altri che sono cauti, vogliamo credere in questa pace, perché sappiamo che non è qualcosa di estemporaneo, ma è frutto di una visione del presidente degli Stati Uniti, una visione che Hamas ha voluto interrompere il 7 ottobre del 2023, fermando gli Accordi di Abramo e fermando quel grande corridoio commerciale dall'India al Golfo, Israele, la Giordania e il porto di Trieste. Quel grande corridoio è il futuro di stabilità, pace e prosperità per il Medio Oriente. In questo noi crediamo e oggi possiamo tornare a sperare". Così il deputato Paolo Formentini, responsabile Esteri della Lega, intervenendo in Aula alla Camera.