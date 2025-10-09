Mo: De Monte (FI), 'governo italiano da parte giusta'

09 ottobre 2025 a

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "È una data storica, l'accordo di pace raggiunto nella notte consentirà già nelle prossime ore un traguardo inimmaginabile nelle settimane scorse. Il cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi israeliani, la liberazione dei prigionieri palestinesi, il ritiro dell'esercito fino a una linea condivisa sono la premessa fondamentale di un piano che sarà più complesso nelle prossime fasi". Così la deputata di Forza Italia e vice responsabile del dipartimento Esteri Isabella De Monte.

"È il trionfo della politica che si impone sulle armi grazie alla tessitura della Casa Bianca e agli sforzi dei Paesi arabi. Il governo italiano è stato da subito dalla parte giusta, garantendo sostegno incondizionato al piano americano", conclude.