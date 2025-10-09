Mo: Castelli (ScN), 'azione governo Meloni celere e corretta, grazie a Usa'

09 ottobre 2025 a

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "L'accordo di pace raggiunto questa notte per fermare la guerra a Gaza rappresenta una giornata storica, che restituisce speranza a un popolo stremato da mesi di sofferenza e distruzione. Va riconosciuto che sul dossier Gaza l'Italia, con in testa la premier Meloni, si è mossa in maniera corretta e celere, contribuendo con equilibrio agli sforzi diplomatici internazionali". Così Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord.

"Un ringraziamento va anche agli Stati Uniti e agli altri Paesi che hanno avuto un ruolo decisivo nel raggiungimento dell'intesa. Oggi è un giorno di speranza, ma anche di preghiera per tutte le vittime di questa guerra senza senso", conclude.