Mo: Bonaccini, 'non si festeggia su morti e macerie, accordo è primo passo'

Roma, 9 ott (Adnkronos) - "Non c'è niente da festeggiare quando ci sono decine di migliaia di bambini morti alle spalle. Far cessare le bombe è un risultato importante, è un primo passo cui dovranno seguirne altri, ma rimarrà nei libri di storia il fatto che Netanyahu ha compiuto un'operazione criminale. Per arrivare alla pace, Gaza è stata demolita". Lo ha detto il presidente del Pd ed europarlamentare S&D Stefano Bonaccini a Rainews24.

"Occorre arrivare a una pace giusta e duratura, Hamas deve consegnare le armi e non potrà fare parte di chi dovrà gestire dal punto di vista amministrativo e politico quella striscia perché è un'organizzazione terrorista. Dall'altra parte, Israele deve ritirare l'esercito e mi auguro che in Israele cambi qualcosa dal punto di vista politico perché questo è un governo di estrema destra. Speriamo… Sarà un processo lungo, ci saranno generazioni che cresceranno nell'odio che è stato seminato in questi anni dai terroristi di Hamas e dal Governo Netanyahu. E' un accordo positivo ma non vorrei festeggiassimo sui corpi di decine di migliaia di vittime e sulle macerie di un intero territorio", ha aggiunto Bonaccini.