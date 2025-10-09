Mo: Bignami, 'Tajani venga in aula su accordo'

09 ottobre 2025 a

Roma, 9 ott (Adnkronos) - Una "informativa del ministro degli Esteri" sull'accordo in Medio oriente è stata chiesta in aula alla Camera dal capogruppo di FdI Galeazzo Bignami. "E' la notizia che tutti coloro che sono armati di volontà di pace attendevano e che segna il primo importante passo per l'applicazione del piano di pace Trump", ha spiegato Bignami sottolineando tra l'altro: "Siamo orgogliosi del fatto che sul piano Trump si sia espresso a larghissima maggioranza".