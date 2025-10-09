Giustizia: Avs, 'Nordio chiede elenco di chi ha scioperato? Se vero è un atto da regime'

09 ottobre 2025 a

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Apprendiamo dal Corriere della sera che il ministero della giustizia avrebbe chiesto ai dirigenti di tutti gli uffici giudiziari italiani di comunicare a il numero di magistrati eventualmente aderenti, e la percentuale di adesione per distretto, allo sciopero indetto lo scorso 3 ottobre dalla Cgil e da Usb. Non vorremmo crederci, perché sarebbe un atto da regime. Nel dubbio, presentiamo un'interrogazione per chiedere spiegazioni in merito allo stesso ministro Nordio". Così il Capogruppo AVS della Commissione Giustizia della Camera Devis Dori.