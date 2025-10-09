Dpfp: Manca (Pd), 'totale assenza di strategia e recessione alle porte'

09 ottobre 2025 a

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Il Ministro Giorgetti e il Governo parlano di prudenza che è un prerequisito e non una strategia economica, dimenticandosi del Paese reale. Guardate invece a quello che dice la Caritas, alla povertà che avanza, alla distruzione del ceto medio con la forbice che si allarga drammaticamente tra chi ce la fa e chi non riesce ad arrivare a fine mese". Così il senatore Daniele Manca, capogruppo Pd in commissione Bilancio, durante la discussione sul Dpfp in Aula.

"Si parla tanto del calo dello spread, delle agenzie di rating - prosegue - tralasciando che dietro a un'Italia oggi più stabile c'è l'azione positiva di Next generation Eu, che buona parte della maggioranza a suo tempo ha avversato e senza il quale oggi noi saremmo in una situazione ben diversa. Avete tradito i pilastri della vostra campagna elettorale. Meno tasse per tutti era la bandiera della destra e ora la pressione fiscale è al 42,8%. Promettevate il superamento della Fornero e l'avete peggiorata. E poi la totale assenza, come dimostra questo Dpfp, di qualsiasi politica industriale, di una strategia rivolta al futuro, senza la quale il nostro Paese non avrà crescita".

"In tutto questo, c'è anche il massacro del pilastro pubblico, di cui i tagli alla spesa sanitaria pubblica sono il segno più evidente, tagli che negano alla radice il diritto alla cura. Il Pd vuole che il nostro Paese rimanga un luogo produttivo che generi speranza e futuro per i giovani, con queste politiche economiche invece, voi portate l'Italia in recessione", conclude.