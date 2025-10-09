Dpfp: Braga, 'tagli e niente per crescita, altra manovra all'insegna della propaganda'

09 ottobre 2025 a

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Niente per le pensioni, nulla per gli enti locali, 13 miliardi in meno per la sanità pubblica. Di politiche industriali neanche a parlarne e i servizi pubblici essenziali a rischio di tenuta. Colpite dunque sia imprese che famiglie. Ecco cosa contiene il Dpfp, il documento che prepara la prossima legge di bilancio: manca qualsiasi misura che possa favorire la crescita, mentre crescono quei tagli che fanno aumentare le disuguaglianze. E intanto la pressione fiscale cresce e si preannuncia l'ennesimo condono. Avremo un'altra manovra all'insegna della propaganda, ma con quella gli italiani non fanno la spesa". Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.