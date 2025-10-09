Dazi: La Russa, 'spingono a non dipendere soltanto da un rapporto'

09 ottobre 2025 a

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "A proposito di Trump, la politica economica del nuovo Presidente degli Stati Uniti, i dazi, le tariffe, creano qualche problema di aggiustamento come minimo. E io credo che questo debba indurre, consigliare Brasile e Italia a intensificare i nostri rapporti proprio per non dover mai dipendere soltanto da un rapporto". Lo ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa incontrando a Brasilia il Presidente del Congresso Nazionale brasiliano e del Senato Federale, Davi Alcolumbre.