Ue: Salis, 'Nordio risponde? Voglio processo in Italia, aspetto risposta dalle autorità italiane'

Roma, 8 ott (Adnkronos) - "Salis chiama, Nordio risponde? Finora ho sentito solo insulti e falsità: si ripete che io voglia sottrarmi alla Giustizia. Non è vero". Lo scrive sui social Ilaria Salis, spiegando: "La mia richiesta, da cittadina italiana, è semplice e chiara — e resta immutata: voglio essere processata in Italia, con tutte le garanzie democratiche previste dal nostro ordinamento costituzionale. Non in un regime".

"Si può fare, e si può fare subito. L'immunità parlamentare europea non lo impedisce. Tutto dipende dalla volontà delle autorità italiane. Resto in attesa di sapere che ne pensano -prosegue l'europarlamentare di Avs-. Altrimenti, il sospetto è inevitabile: che qualcuno utilizzi la mia vicenda per fare becera propaganda politica, mentre altri intendono la giustizia (sic) come quella di Orbán — e il loro unico desiderio è vedere marcire, nelle galere di un regime straniero, una connazionale e un avversario politico. Che razza di patrioti...".