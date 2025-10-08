Ucraina: Mosca, 'abbattuti 53 droni di Kiev sul territorio russo'

08 ottobre 2025 a

a

a

Mosca, 8 ott. (Adnkronos) - I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 53 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, precisando che ventotto droni sono stati abbattuti nella regione di Belgorod, 11 nella regione di Voronezh, sei nella regione di Rostov, due droni ciascuno nelle regioni di Bryansk e Kursk e un drone ciascuno nelle regioni di Lipetsk, Tambov, Smolensk e Nižnij Novgorod.