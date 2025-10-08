Tod's: procura Milano chiede amministrazione giudiziaria, sfruttamento lavoro

08 ottobre 2025 a





Milano, 8 ott. (Adnkronos) - La Procura di Milano ha chiesto l'ammministrazione giudiziaria della Tod's spa (non indagata) per aver agevolato colposamente un "pesante sfruttamento lavorativo" lungo la propria filiera produttiva. La notizia anticipata da Reuters è confermata all'Adnkronos. Nei mesi scorsi, le ispezioni effettuate dai carabinieri del Nucleo tutela del lavoro avrebbero permesso di evidenziare presunte pratiche di sfruttamento dei lavoratori in alcuni opifici cinesi - alla base della catena di appalti della società -, sia nel Milanese che nelle Marche, con paghe di poche euro.

Lo scorso marzo il Tribunale sezione misure di prevenzione aveva respinto la richiesta della procura perché, nel caso dei laboratori lombardi, aveva ritenuto che il mancato controllo sui subfornitori sarebbe stato da attribuire alla società appaltante italiana cui Tod's aveva affidato la commessa in prima battuta, che a sua volta aveva subappaltato ai laboratori cinesi. Il Tribunale aveva anche eccepito che i capi di abbigliamento prodotti da questi laboratori erano destinati ai dipendenti di Tod's e non alla vendita. Per quel che riguarda invece i laboratori cinesi nelle Marche, cui Tod's aveva direttamente appaltato la produzione di tomaie, il Tribunale aveva stabilito che la competenza a procedere spettasse alle autorità giudiziarie marchigiane.

A maggio invece, dopo il ricorso della procura, la Corte d'Appello di Milano ha stabilito che ci sono evidenze per procedere, ma aveva eccepito che siccome il fatturato maggiore riguarda i laboratori marchigiani, la competenza territoriale è di Ancona. La procura di Milano ha impugnato la decisione e il prossimo 19 novembre, davanti alla Corte di Cassazione, è fissata l'udienza per stabilire se a procedere sarà Milano o Ancona.