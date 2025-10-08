Mo: Sallemi (FdI), 'Pd d'accordo con Albanese o con quanto dice figlio Segre?'

08 ottobre 2025 a

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Andando a valutare i fatti, direi che la situazione stia sfuggendo di mano. Mi riferisco ai nuovi eroi pro Pal della sinistra. Mi riferisco a Landini e alla Albanese. A Scotto e a Scuderi prodi per un giorno a bordo della fu Global Sumud Flotilla. Oggi sono tornati a parlare dal palco dell'Assemblea generale della Flai Cgil a Roma e in quell'occasione hanno attaccato ancora, a testa bassa, semplicemente chi non la pensa come loro, o chi ha idee più moderate sul genocidio a Gaza". Così il vice capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Salvo Sallemi.

"Mi chiedo se anche Scotto e Scuderi, che hanno condiviso la scena con Albanese, credono che Liliana Segre, simbolo a noi a caro che ringraziamo quotidianamente, non sia lucida per giudicare quanto sta accadendo in Medio Oriente. È utile capirlo, perché a fronte di tutto ciò nessuna voce a sinistra si è levata per prendere le distanze da questo abominio. Il Pd continuerà nel suo silenzio, oppure prenderà le distanze? È d'accordo con Albanese, o con quello che dice il figlio della senatrice Segre oggi sul Corriere? E cioè che è necessario mettere le opposizioni dinanzi alle proprie responsabilità e soprattutto ai propri silenzi? Nel dibattito politico ormai o la pensi come loro, o sei esposto al pubblico ludibrio. Il vero deliro semmai è questo. Anche se, evidentemente, risulta complicato metabolizzarlo", conclude.