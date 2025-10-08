Mo: Qatar, 'necessarie garanzie internazionali che Israele non riprenda guerra'

08 ottobre 2025 a

Doha, 8 ott. (Adnkronos) - Sono necessarie "forti garanzie internazionali scritte" per assicurare che Israele adempia ai propri obblighi. Lo ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, all'agenzia di stampa saudita Al-Arabiya, aggiungendo che il Qatar vuole garantire che ciò che è attualmente in fase di negoziazione in Egitto – il ritorno degli ostaggi, il rilascio dei prigionieri palestinesi e una pausa nei combattimenti – porterà al ritiro di Israele da Gaza, all'ingresso di maggiori aiuti e alla fine definitiva della guerra.