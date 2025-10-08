Mo: nipote di Mandela torna in Sudafrica dopo esser stato arrestato da Israele

08 ottobre 2025 a

Amman, 8 ott. (Adnkronos) - Mandla Mandela, nipote del defunto presidente sudafricano e attivista anti-apartheid Nelson Mandela, è tornato a Johannesburg, dopo essere stato arrestato dalle autorità israeliane e deportato in Giordania. Mandela era tra i sei attivisti sudafricani che partecipavano alla Sumud Flotilla diretta a Gaza, intercettata da Israele in acque internazionali. Parlando all'aeroporto, ha descritto le condizioni della sua detenzione: "Siamo stati ammanettati con delle fascette strette dietro la schiena, fatti scendere dalle nostre barche e fatti sfilare affinché tutti potessero vederci".

Il governo sudafricano ha confermato che gli attivisti sono stati rilasciati in seguito all'intervento del Dipartimento per le Relazioni Internazionali e la Cooperazione (Dirco) e alle pressioni internazionali. Il Dirco ha affermato di essere stato formalmente informato dalle autorità israeliane del rilascio degli attivisti e del loro rimpatrio attraverso la Giordania.