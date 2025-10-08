Mo: Lupi, 'clima d'odio da battere con buona politica'

08 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Stiamo vivendo un clima d'odio. Stiamo continuando a descrivere l'avversario politico, chi ha idee diverse non come un avversario con cui confrontarsi anche duramente, ma solo con la forza e la bontà delle idee, ma come il nemico da abbattere, il male assoluto. E' per questo che il clima diventa barbaro. Dobbiamo ricordare che le parole hanno una loro sostanza, ma invece di incattivirci dovremmo tutti, con responsabilità, testimoniare la bontà della politica, altrimenti la gente continuerà a non andare a votare". Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi a Rtl 102,5.