Mo: Gasparri, 'sinistra prenda distanze da quanto avvenuto in questi giorni'

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Le condanne del governo per l'eccesso di reazioni di Israele su Gaza sono state chiare e continue ma, ovviamente, non sfociano mai nell'antisemitismo che caratterizza alcuni settori della sinistra. Per quanto riguarda poi le immagini di questi giorni, uno di sinistra ha dichiarato apertamente di manifestare il 7 ottobre ma dalla parte violenta". Così il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri, a Agorà su Rai3.

"Di fatto, queste persone di sinistra che hanno manifestato ieri per celebrare il 7 ottobre lo hanno fatta dalla parte degli assassini. La sinistra prenda quindi le distanze da quello che è avvenuto in questi giorni. Abbiamo avuto duecento feriti tra poliziotti e carabinieri solo negli ultimi giorni. E non ho visto nessuno, né Conte, né Schlein, né Fratoianni, né altri esponenti della sinistra, che è andato a togliere lo striscione alla manifestazione, voluta anche da Landini e company, che inneggiava al 7 ottobre. C'è una sinistra che plaude alla strage degli israeliani e degli ebrei e che alimenta l'antisemitismo in Italia. Questa è una cosa orrenda", conclude.