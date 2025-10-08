Mo: Erdogan, 'Turchia in contatto con Hamas, sosteniamo piano Trump'

08 ottobre 2025 a

Ankara, 8 ott. (Adnkronos) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che la Turchia è in contatto con Hamas e che Ankara sta spiegando al gruppo islamista "qual è la strada più appropriata per il futuro della Palestina". Parlando ai giornalisti durante il volo di ritorno dall'Azerbaigian, Erdogan ha affermato che i funzionari turchi sono coinvolti nei negoziati Egitto nell'ambito di più ampi sforzi regionali per affrontare il conflitto in corso a Gaza. "Trump ha chiesto alla Turchia di parlare con Hamas e convincerla", ha detto Erdogan, aggiungendo che, in qualsiasi scenario postbellico, Gaza deve rimanere parte di uno Stato palestinese ed essere governata da palestinesi. Ha anche affermato che l'invio di forze straniere a Gaza e la garanzia della sicurezza dovrebbero essere discussi in dettaglio, e che Ankara è pronta a contribuire a tutti gli sforzi.