Mo: De Corato (FdI), 'evitare nuove manifestazioni odio verso Israele'

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Anche oggi, il giorno successivo al secondo anniversario dal massacro di Hamas nel territorio israeliano, sono stati annunciati attraverso i social alcuni eventi contro Israele e pro Palestina. Mi auguro vivamente che pure le iniziative di oggi finiscano come quelle di ieri, sia in piazzale Loreto che alle Colonne di San Lorenzo, con un nulla di fatto. Sarebbe più umano, da parte dei pro-Hamas, che nei giorni della ricorrenza in cui persero la vita migliaia di civili israeliani, non si manifesti, risparmiando così altro odio sia verso Israele che verso la Comunità Ebraica". Così il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato.

"Non è più tollerabile che ad ogni corteo o manifestazione pro-Hamas, si verifichino gravi incidenti o aggressioni alle forze di polizia con feriti al seguito, come accaduto il mese scorso in Stazione Centrale o ieri sera a Bologna dove sono stati aggrediti e menati anche alcuni giornalisti", conclude.