Mo: Bordonali (Lega), 'grazie a Piantedosi per impegno su stretta sicurezza'

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Grazie al ministro Piantedosi che oggi in Aula ha confermato il suo impegno per la sicurezza. Quello a cui abbiamo assistito in questi giorni conferma che spesso la pace viene strumentalizzata perché in manifestazioni, dove tutto viene distrutto, dove uomini delle forze dell'ordine vengono mandati in ospedale, di pacifismo c'è ben poco. I cortei pro-Pal che abbiamo visto nell'ultimo periodo sono andati ben oltre: vere e proprie guerriglie urbane nelle nostre città". Così il deputato della Lega Simona Bordonali in question time con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

"Migliaia di euro di danni, 150 uomini delle Forze dell'ordine feriti e disagi per la circolazione dei nostri cittadini a seguito dell'occupazione di strade, stazioni e aeroporti. Un grazie infine a tutti gli uomini e le donne delle forze dell'ordine per l'ottimo lavoro che, ogni giorno, fanno a loro rischio e pericolo. I dati tremendi forniti dal ministero su quanti agenti sono rimasti feriti in queste occasioni lo conferma. La Lega si opporrà con forza a simili episodi di violenza", conclude.