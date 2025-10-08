Mo: Bonelli, 'serve processo internazionale contro Netanyahu, paghi per distruzione Gaza'

08 ottobre 2025 a

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Davanti alla stima dell'Onu secondo cui serviranno 52 miliardi di dollari per ricostruire Gaza, la domanda è semplice: chi paga? È evidente che deve essere Israele, responsabile dei bombardamenti che hanno distrutto l'80% delle infrastrutture civili. Ma i danni per 65 mila morti, per i bambini, per le famiglie annientate, che valore hanno? Questa tragedia non può ricadere sulle spalle della comunità internazionale, ma su chi l'ha provocata". Così in una nota il deputato di Avs Angelo Bonelli.

"Invece si continua a delegittimare il diritto internazionale, l'Onu e la Corte penale internazionale, solo perché c'è chi non vuole che il responsabile di un genocidio venga arrestato: Benjamin Netanyahu. L'impunità di fronte a crimini di guerra e contro l'umanità è un insulto alle vittime e mina le fondamenta del diritto internazionale", conclude.