Mo: Bonelli, 'governo Netanyahu rapisce medici e civili italiani in acque internazionali'

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Quello compiuto da Israele contro la nave Conscience della Freedom Flotilla è l'ennesimo atto di pirateria internazionale. Navi umanitarie, a 120 miglia da Gaza, sono state sequestrate dalla Marina israeliana su ordine del governo criminale di Netanyahu, in totale violazione del diritto internazionale. A bordo c'erano medici, infermieri e volontari che trasportavano aiuti per gli ospedali di Gaza, non armi. Persone disarmate, che cercavano solo di salvare vite umane, oggi vengono rapite e trattate come criminali". Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza verdi e sinistra.

"Tra loro c'è anche il dottor Riccardo Corradini - prosegue - 31 anni, medico di Rovereto, il primo studente occidentale ad aver frequentato un Erasmus di sei mesi alla Islamic University di Gaza e ad aver lavorato negli ospedali della città. Da quell'esperienza nacque la sua tesi di laurea e il docu-film pluripremiato 'Erasmus in Gaza', che racconta la vita sotto assedio della popolazione palestinese, mostrando la realtà degli ospedali di Gaza".

"Israele colpisce civili inermi, sequestra navi umanitarie e continua a bloccare gli aiuti mentre a Gaza 36 ospedali su 36 sono distrutti o danneggiati. È un crimine contro l'umanità sotto gli occhi del mondo. Il governo Meloni invece di continuare a fare la vittima, sanzioni Israele per la violazione del diritto internazionale e revochi l'accordo di cooperazione militare", conclude.