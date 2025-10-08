Mo: Ben Gvir al Monte del Tempio, 'ho pregato per distruzione Hamas e ritorno ostaggi'

08 ottobre 2025 a

Tel Aviv, 8 ott. (Adnkronos) - Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir ha visitato questa mattina il Monte del Tempio a Gerusalemme durante la festività di Sukkot, dove ha pregato per "la vittoria nella guerra, la distruzione di Hamas e il ritorno degli ostaggi". Lo ha reso noto il suo ufficio, aggiungendo che stamattina presto, il ministro di estrema destra ha pregato presso il Muro Occidentale insieme ai colleghi parlamentari di Otzma Yehudit, i deputati Amichai Eliyahu e Limor Son Har-Melech.