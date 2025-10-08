Manovra: Damiani (FI), 'puntuale come orologio Landini rispolvera patrimoniale'

08 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Puntuale come un orologio svizzero, a ridosso della discussione sulla manovra il leader della Cgil Landini rilancia la proposta di una patrimoniale. Ed è praticamente certo che il Pd di Elly Schlein la accoglierà con favore. Penalizzare chi lavora, crea ricchezza e occupazione e investe nel futuro del Paese è, da sempre, l'ossessione della sinistra". Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio a Palazzo Madama, Dario Damiani.

"Ma colpire il patrimonio significa scoraggiare l'impresa, bloccare la crescita e punire il merito. Forza Italia è e sarà sempre contraria a qualsiasi tassa. Le imposte vanno ridotte, come stiamo facendo. Non c'è davvero bisogno di inventarne di nuove per alimentare una visione ideologica e fallimentare dell'economia", conclude.