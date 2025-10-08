Manovra: Ascani (Pd), 'per coperture Governo taglia sempre su enti locali'

08 ottobre 2025 a

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Dove prenderà il governo i soldi per la manovra? La verità è che i soldi li prenderanno come al solito dai tagli lineari ai ministeri e questo significa che avremo servizi peggiori e che taglieranno sugli enti locali, che purtroppo sono stati le prime vittime delle ultime manovre di bilancio. La presidente del Consiglio continua a dire che aiuta le famiglie con i bonus, ma se poi toglie risorse agli enti locali per tenere aperti gli asili nido, per fare in modo che siano accessibili a prezzi ragionevoli se non addirittura gratuiti, come in alcune regioni d'Italia guidate dal centrosinistra si sta facendo, allora vuol dire che in realtà sta mentendo ai cittadini". Così Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem, intervenendo a Sky Economia.

"Come nel caso del ceto medio: dice di volerlo sostenere da quando si è insediata, ma per il momento misure non ne esistono e il ceto medio sta peggio di tre anni fa. La pressione fiscale è salita, gli italiani hanno meno soldi in tasca da spendere, i salari sono fermi e i prezzi del carrello della spesa crescono costantemente cosicché le famiglie sono costrette a comprare meno. È su questo sistema vizioso che si deve intervenire. Ma nella manovra che il governo si appresta a varare di nuovo non c'è assolutamente nulla, è un dato di fatto", conclude.