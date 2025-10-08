Islam: Gardini (FdI), 'una legge di civiltà per difendere donne e nostri valori'

08 ottobre 2025 a

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "La proposta di legge contro il separatismo islamico è un passo di civiltà e di coraggio. Tutela i valori della Repubblica, la dignità delle donne e il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Il testo contrasta ogni forma di fondamentalismo e vieta pratiche inaccettabili come matrimoni forzati e certificati di verginità. Introduce inoltre trasparenza nei finanziamenti dei luoghi di culto e regole per evitare la nascita di enclave chiuse dove si applicano norme in contrasto con le leggi e i diritti italiani". Così il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Elisabetta Gardini.

"Fratelli d'Italia difende la libertà religiosa, ma rifiuta ogni forma di sottomissione e negazione dei diritti umani. Con questa proposta vogliamo affermare con chiarezza che in Italia valgono le regole della Repubblica, il rispetto della persona e l'uguaglianza tra uomo e donna: principi non negoziabili della nostra democrazia", conclude.