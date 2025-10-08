India: frana travolge autobus nel nord, almeno 18 morti

08 ottobre 2025 a

Nuova Delhi, 8 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Almeno 18 persone sono morte e altre tre sono state salvate nel distretto di Bilaspur, nello Stato settentrionale indiano dell'Himachal Pradesh, dopo che un autobus è stato travolto da una frana. Il veicolo, che trasportava una trentina di passeggeri, è stato travolto e sepolto dal crollo di una collina, causato dalle forti piogge che hanno colpito la zona da lunedì, secondo quanto riportato dalla rete televisiva indiana Ndtv.

A seguito dell'incidente, il primo ministro indiano Narendra Modi ha espresso su X il suo “profondo cordoglio” per le vittime e ha annunciato il versamento di un risarcimento di 200.000 rupie (poco più di 1.930 euro) dal Fondo di aiuto nazionale del primo ministro ai familiari di ciascuna delle vittime e di 50.000 rupie (poco più di 480 euro) ai feriti.

Da parte sua, il capo del governo dell'Himachal Pradesh, Sukhvinder Singh Sukhu, ha annunciato su X che “è stato ordinato alle autorità di dispiegare tutti i mezzi necessari” per svolgere le operazioni di soccorso, porgendo anche le sue condoglianze alle famiglie colpite dall'incidente.