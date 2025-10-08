Imprese, Dottor Grandine apre hub 5.0 a San Giuliano Milanese

08 ottobre 2025 a

Milano, 7 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Dottor Grandine, azienda di primo piano nella riparazione dei veicoli danneggiati dalla grandine del Gruppo Msa Mizar, annuncia l'apertura dell'hub 5.0 di San Giuliano Milanese. Lo spazio, il primo di diretta gestione di Dottor Grandine, è espressione di un format che supera il tradizionale modello di centro riparativo: un polo di innovazione applicata, in cui lo sviluppo di tecnologie innovative di analisi digitale, diagnostica robotizzata e automazione trova diretto impiego nel processo di valutazione e riparazione a caldo e freddo dei veicoli con danni da grandine e con necessità di ricondizionamento.

Nell'hub di San Giuliano debutta lo Scan n Drive, una tecnologia brevettata ancora non presente in Italia. Dedicato alla gestione di perizie e controllo qualità, lo scanner è in grado di rilevare e documentare in pochi secondi i dati di posizione, dimensione e profondità dei danni presenti su tutta la superficie esterna del veicolo, con un'accuratezza di analisi pari al 95%. In 5-10 minuti di elaborazione, il sistema restituisce all'operatore un rapporto di scansione, completo di marcature pixel-perfette e ad alta precisione per ogni ammaccatura, che viene datata e misurata.

La disponibilità in Italia della tecnologia Drive n Scan è il risultato della recente collaborazione tra Dottor Grandine e Dells Angels, società svizzera appena entrata nel perimetro societario del Gruppo MSA Mizar e specializzata nella riparazione di danni Hail&Park. L'hub dispone di 3 forni mobili elettrici, che consentono di gestire in parallelo le diverse fasi di riparazione: tecnica a freddo, tecnica a caldo, verniciatura, sostituzione eventuale dei cristalli. Da questo punto di vista, l'hub si configura come uno spazio di riparazione end-to-end concentrato in un unico sito, che introduce soluzioni replicabili in tempi rapidi e su larga scala. I vantaggi di questo nuovo approccio ricadono certamente sulle compagnie assicurative, che beneficiano di una maggiore efficienza nel processo di gestione del sinistro, ma anche sull'utente finale, che sperimenta finalmente una diversa esperienza di riparazione, più semplice, serena e rapida.

Oltre a comportare una maggiore efficienza complessiva (tempi e costi) della riparazione, questo setting operativo assicura che tutto l'impianto di San Giuliano operi in assenza di emissioni nocive in atmosfera: tutti gli impianti sono alimentati ad energia elettrica certificata da fonti rinnovabili.

“Il nostro hub di riparazione 5.0 - commenta Daniele Mattutzu, ceo di Dottor Grandine - si configura come un laboratorio di innovazione unico in Italia. Uno spazio in cui la tradizione artigianale dei nostri tecnici specializzati si integra con la trasformazione tecnologica, rappresentata da innovazioni quali lo scanner e gli altri processi digitalizzati end-to-end. Di grande importanza anche il tema della sostenibilità ambientale che ha orientato l'intera progettazione del sito di San Giuliano. Questo approccio consente di garantire riparazioni rapide, sicure, sostenibili e tracciabili”.

Dells Angels rappresenta un tassello strategico nella roadmap internazionale di Msa Mizar. Il Gruppo rafforza così la propria presenza in Svizzera in cui dal 2023 opera tramite Swiss claims network, nel segmento della gestione dei sinistri P&C e motor, sia domestici sia cross-border. L'allargamento dell'offerta in Svizzera con i servizi grandine legati al segmento Hail&Park prelude, inoltre, ad un ulteriore consolidamento in Francia (in cui è presente con Msa Francia).

“In questa fase del nostro percorso di sviluppo internazionale, Dells Angels costituisce il partner ideale per diverse ragioni: consolidiamo la Svizzera come polo centro-europeo di offerta e come testa di ponte verso l'importante mercato francese, in cui puntiamo a entrare anche con il business grandine. L'operazione permette, inoltre, di acquisire nuovi asset tecnologici e di diversificare il modello di Dottor Grandine con nuove competenze per i processi di spot repair/push-to-paint. In Italia, ad esempio, saremo i primi a introdurre lo scanner Drive n Scan e la disgnostica robotizzata dei danni, nel super hub Dottor Grandine di San Giuliano (Milano)”, dichiara Antonio Marchitelli, group ceo di Msa Mizar.

“Entrare in Msa Mizar ci offre l'opportunità di accelerare la crescita e di valorizzare ulteriormente i nostri investimenti tecnologici. La sinergia con Dottor Grandine e con le altre società del Gruppo ci permetterà di ampliare la nostra presenza geografica e rafforzare i rapporti con i clienti”, spiegano Rolf Hug e Antonio Rubino, entrambi ceo di Dells Angels.