Governo: Renzi, 'Meloni lavori su casa e stipendi anziché frignare da Vespa'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Penso che la politica, tutta, destra e sinistra, dovrebbe confrontarsi più sui temi degli stipendi, del fisco, dell'emergenza abitativa o dell'emergenza alimentare rispetto alle discussioni ideologiche e sterili che sentiamo in queste ore". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Abbiamo una Presidente del Consiglio che diffonde vittimismo a reti unificate accusando di tutto la sinistra; forse sarebbe utile che Meloni si mettesse a lavorare su casa e stipendi, anziché frignare da Vespa. Abbiamo però anche una sinistra che si mobilita solo sui temi internazionali (o meglio: su alcuni temi internazionali); forse sarebbe utile parlare della pressione fiscale che sfiora il 43% o del costo della vita che aumenta senza sosta. L'ho scritto commentando i dati di oggi di Banca d'Italia, lo dico in tutte le mie uscite pubbliche. La politica ha il dovere di tornare a confrontarsi sulle vere sfide della quotidianità. Senza continuare con questo piagnisteo vittimistico e ideologico".