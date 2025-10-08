Dazi: La Salandra (FdI), 'Meloni difende Italia, 5 stelle restano a guardare'

08 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Mentre i pentastellati si abbandonano alle solite polemiche da talk show, il governo Meloni agisce con autorevolezza per difendere concretamente i nostri interessi nazionali. L'indagine antidumping americana che minaccia di colpire la pasta italiana è affrontata con fermezza e competenza grazie al lavoro del ministro Lollobrigida e alla sua presenza strategica negli Stati Uniti per tutelare nostro export. Altro che 'share crollato': alle polemiche grilline risponde un esecutivo che tutela il made in Italy sui tavoli che contano, in coordinamento con la stessa Bruxelles". Così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Giandonato La Salandra, componente della commissione Agricoltura alla Camera.

"La pasta e tutti i nostri prodotti d'eccellenza non saranno mai merce di scambio e il ministro Lollobrigida dimostra ancora una volta quanto sia centrale il comparto agricolo per questo Governo, che non si piega a chi preferisce l'ideologia al buon senso e la rassegnazione alla diplomazia. Con Fratelli d'Italia al governo, l'agricoltura italiana ha finalmente chi la difende a testa alta, anche Oltreoceano", conclude.