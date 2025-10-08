Casa: Gelmini (Nm), 'Schlein sbaglia, basta attacchi contro proprietà privata'

08 ottobre 2025 a

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Temo che l'argomento degli affitti brevi nelle mani di Elly Schlein e della sinistra, possa rappresentare l'ennesimo tentativo di attaccare la proprietà privata, in particolare i proprietari di case. È riduttiva la tesi che colpevolizza i soli affitti brevi per il caro affitti, ma comunque la regolamentazione della materia non può essere affidata ai singoli comuni, introducendo una legislazione arlecchino, quanto piuttosto ad una legge nazionale che introduca sì dei correttivi ma senza limitare il libero mercato. Chi affitta attraverso le piattaforme non è per definizione uno ‘speculatore' come sostiene la sinistra". Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati.