Ue: Picierno, 'M5S per sfiducia Von der Leyen, quale alleanza se Conte come Vannacci?'**

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Leggo con dispiacere che il Movimento 5 Stelle ha scelto di sostenere la mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen presentata dai Patrioti di Salvini e Le Pen. Ancora una volta scelgono di flirtare con la peggior destra europea, quella al servizio di Putin e di Orbán. Ancora una volta tentano la spallata per destabilizzare l'Europa". Lo scrive Pina Picierno sui social.

"E lo fanno votando con chi, fino a ieri, avrebbe visto volentieri in catene la loro stessa collega di gruppo, Ilaria Salis. E allora chiedo ancora una volta a tutti i leader del campo largo: pensate veramente che sia possibile costruire un'alleanza solida, credibile e vincente in Italia se in Europa Conte decide di parlare la stessa lingua di Vannacci?".