Mo: Schlein, 'ancora una volta Israele viola diritto internazionale'**

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Ancora una volta il governo israeliano, proprio nelle ore in cui si sta negoziando la tregua, decide di violare il diritto con un sequestro illegale in acque internazionali. Le 9 barche pacifiche e disarmate della Freedom Flotilla Coalition e Thousand Madleens to Gaza, tra cui alcune battenti bandiera italiana, e che portavano medici, medicine e aiuti umanitari sono state bloccate e intercettate e le persone a bordo impegnate per la pace e la solidarietà sono state sequestrate in violazione del diritto internazionale". Così in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"Chiediamo ai governi di fare tutto ciò che è in loro potere per garantire l'incolumità e per ottenere la liberazione immediata e il rimpatrio di tutti gli attivisti illegittimamente trattenuti, quelli della Freedom appena sequestrati, tra cui 9 italiani, e quelli della Sumud Flotilla detenuti illegalmente da una settimana".

"In un momento in cui si negozia finalmente la tregua si dia una segnale chiaro ponendo fine al blocco criminale di aiuti, aprendo un corridoio umanitario permanente verso Gaza e i palestinesi".